Абсолютно голая: найден утерянный снимок Мэрилин Монро [ Редактировать ]
Сценарист Чарльз Касильо, автор еще не опубликованной биографии актрисы Мэрилин Монро, нашел снимки певицы, на которых она полностью обнаженная. Об этом сообщает Daily Mail.
На этих кадрах Мэрилин Монро и Кларк Гейбл снимаются в постельной сцене.
В то время, как мужчина одет, актриса снималась полностью голой. Для Монро это был первый опыт игры обнаженной.
Эпизод для фильма "Неприкаянные" был снят в 1961 году, но режиссер Джон Хьюстон решил не использовать эти кадры в финальном варианте ленты. Фрагмент считался утерянным.
Оказалось, что пленка все это время находилась у продюсера ленты Фрэнка Тейлора. Когда мужчина умер, фрагмент достался его сыну. Тот поместил пленку в сейф.
Фото: photofestnyc.com
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