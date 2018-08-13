Сценарист Чарльз Касильо, автор еще не опубликованной биографии актрисы Мэрилин Монро, нашел снимки певицы, на которых она полностью обнаженная. Об этом сообщает Daily Mail.

На этих кадрах Мэрилин Монро и Кларк Гейбл снимаются в постельной сцене.

В то время, как мужчина одет, актриса снималась полностью голой. Для Монро это был первый опыт игры обнаженной.

Эпизод для фильма "Неприкаянные" был снят в 1961 году, но режиссер Джон Хьюстон решил не использовать эти кадры в финальном варианте ленты. Фрагмент считался утерянным.

Оказалось, что пленка все это время находилась у продюсера ленты Фрэнка Тейлора. Когда мужчина умер, фрагмент достался его сыну. Тот поместил пленку в сейф.

Фото: photofestnyc.com

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