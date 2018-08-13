В Крыму джип упал с обрыва: погибли люди [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 13 августа, в Крыму джип упал с обрыва. Об этом сообщает управление МВД по региону.
"Водитель автомобиля Jeep, двигаясь по автодороге Белогорск-Приветное, допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва", - говорится в сообщении.
В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.
Отмечается, что дорога, по которой ехал автомобиль, частично асфальтирована и не оборудована защитными барьерами, поэтому не предназначена для движения транспорта.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП.
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