В ночь на понедельник, 13 августа, в Крыму джип упал с обрыва. Об этом сообщает управление МВД по региону.

"Водитель автомобиля Jeep, двигаясь по автодороге Белогорск-Приветное, допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва", - говорится в сообщении.

В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.

Отмечается, что дорога, по которой ехал автомобиль, частично асфальтирована и не оборудована защитными барьерами, поэтому не предназначена для движения транспорта.

Обстоятельства аварии уточняются.

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