47-летняя российская телеведущая стала мамой [ Редактировать ]
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева родила дочь в 47 лет. Она сама рассказала о прибавлении в семье, поделившись снимком с крошечной пяточкой младенца на своей странице в Instagram.
Это второй ребенок Кудрявцевой. Ее старшему сыну Жану Ленюку 28 лет. Это ребенок Леры от первого брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. У Жана уже есть свой сын - Лев. Малыш появился на свет в мае этого года, когда его бабушка сама была беременной.
Отцом дочери является третий муж телезвезды хоккеист Игорь Макаров. Спортсмен и ведущая поженились в 2013 году.
Вторым мужем Леры был бизнесмен Матвей Морозов. Они прожили вместе около трех лет. После развода с ним Кудрявцева четыре года встречалась с певцом Сергеем Лазаревым.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)
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