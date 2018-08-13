Имя и фамилия человека могут влиять на его жизнь. Нумерологи утверждают, что, если вы после брака берете другую фамилию, кое-что в вашей жизни может измениться. Об этом пишет Smi2lady.

Как определить энергию фамилии?

Посмотрите в таблицу и сложите все числа, которым соответствует каждая буква вашей фамилии. Если итоговое число получилось двузначным, например, 12 или 23, сложите эти цифры и смотрите итоговый результат. Например, 12 = 1+2 - 3 (смотреть 3). Есть три исключения - если у вас получилось число 11, 22 или 33 - не складывайте цифры а сразу смотрите расшифровку их значения.

1 - Вы - полководец в душе. Несгибаемый характер и стремление победить умножают ваши реальные силы в несколько раз. Вы никогда не растеряетесь в трудной ситуации и всегда придумаете, как поступить, да еще и добьетесь наилучшего результата.

2 - Нежный и бесконфликтный человек, вы легко впишетесь в любой коллектив. Вас любят друзья и родные за ваш мягкий и добрый характер. Именно вы способны примирить враждующих коллег на работе и родных дома, и в этом ваш настоящий талант.

3 - Вы яркая и творческая личность, причем, зная это, вы не зазнаетесь, а легко и весело общаетесь в любом кругу. Вашему чувству юмора можно только завидовать. Вы - душа компании.

4 - Человек-практик, который привык и любит много работать. Работа приносит вам удовольствие, и вы не представляете, как можно не любить свое дело. Ваши взвешенность и логика делают вам честь как в карьере, так и в личной жизни.

5 - "Кто не рискует, тот не пьет шампанское", - вот ваше жизненное кредо. Вы всегда готовы рискнуть ради интересной цели, изменить свою жизнь с ног на голову, и это не доставит вам особого дискомфорта. Размеренная тихая жизнь точно не для вас.

6 - Вы - прагматик до мозга костей. Вам нужно четко знать, что и зачем вы делаете, и просчитать все возможные последствия. Даже в личной жизни вы не броситесь в омут с головой и не готовы строить рай в шалаше. Ну, разве что шалаш станет началом вашей бизнес-стратегии.

7 - Вам всегда интересны новые области знания, вы легко и с удовольствием их осваиваете. У вас получается строить бизнес, тем более, что руководство людьми вам очень по вкусу. Вас можно иногда назвать занудой из-за склонности копаться в каждой детали, но зато ваше дело будет работать как часы благодаря такому подходу.

8 - Вы умеете и любите делать деньги. Там где обычный человек видит проблему, вы уже обдумываете, как заработать на ее решении. Если помните, именно так начал свой бизнес миллиардер Ричард Бренсон.

9 - Вы - большой романтик, но практическая сторона жизни вас часто расстраивает и удручает. Вам необходим сильный партнер, который займется решением приземленных проблем за вас, а вы будете его любить и вдохновлять, как истинная муза.

11 - Человек-лидер, вы не можете и не хотите стоять на месте. Достигнув карьерный вершин в одной сфере, вы вполне способны переключиться на другую и одержать победу и там. Вам с радостью подчиняются, ведь вы умеете вдохновить окружающих на великие дела.

22 - Вы отлично можете организовать любой процесс, вы можете логично и четко обосновать ближайшие и стратегические цели и задачи тем, с кем работаете или живете. При этом вы добрый человек и всегда готовы бескорыстно помочь нуждающимся.

33 - Педагогический талант - ваше ведущее качество. Вы можете не работать учителем, но умения найти подход к любому человеку и объяснить ему то, что необходимо, у вас не отнимешь. С вами легко и приятно общаться.

Также при помощи нумерологии вы можете узнать, есть ли у вас магические способности.