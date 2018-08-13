Парад квітів у Колумбії. У місті Медельїні мешканці прикрашають суцвіттями круглі дерев'яні каркаси і носять їх на спинах вулицями. Такі композиції можуть важити до ста кілограмів.

Цим щорічним парадом організатори підкреслюють важливість квіткової галузі в країні. За кількістю експортованих рослин Колумбія поступається лише Нідерландам.

У параді взяли участь півтисячі флористів. За дійством споглядали близько 20 тисяч туристів.