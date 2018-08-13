У Колумбії пройшов парад квітів [ Редактировать ]
Парад квітів у Колумбії. У місті Медельїні мешканці прикрашають суцвіттями круглі дерев'яні каркаси і носять їх на спинах вулицями. Такі композиції можуть важити до ста кілограмів.
Цим щорічним парадом організатори підкреслюють важливість квіткової галузі в країні. За кількістю експортованих рослин Колумбія поступається лише Нідерландам.
У параді взяли участь півтисячі флористів. За дійством споглядали близько 20 тисяч туристів.
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