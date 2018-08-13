Совет судей Украины обвинил Генеральную прокуратуру в посягательстве на независимость судебной системы в связи с открытием уголовного производства против полтавского судьи Андрея Антонова, закрывшего дело Геннадия Кернеса.

Ситуация вокруг судьи Антонова обсуждалась на экстренном заседании Совета судей в понедельник, 13 августа, сообщает lb.ua.

В принятом решении говорится о недопустимости действий, которые могут расцениваться как вмешательство в деятельность органов судебной власти, а также публичных высказываний со стороны чиновников о необходимости привлечения судей к ответственности.

Глава комитета по вопросам независимости, судья Тернопольского окружного административного суда Андрей Жук, который выступил с докладом на заседании, напомнил, что прокурорам по закону запрещено публично высказывать сомнение в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования. "Поэтому мы считаем, что Совету судей нужно отреагировать на такую ситуацию, учитывая, что она не единична. В последнее время она все больше и больше начинает повторяться", - сказал он.

"Давайте называть вещи своими именами. Когда постановляется любое решение, а потом сразу на судью открывают уголовное производство по 375-й статье, а потом - спецпроверка НАПК, то это называется не иначе как травля", - заявила в свою очередь судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко.

Еще один член Совета, судья Ленинского райсуда Днепра Дмитрий Мовчан отметил, что действия прокуратуры ставят под угрозу вынесению справедливого решения по делу Кернеса в апелляционной инстанции. "Это дело по апелляции, безусловно, попадет в апелляционный суд. И коллега, который примет это производство, сразу будет понимать, что если он согласится с судьей первой инстанции, то он автоматически получит уголовное преследование. Если не согласится с позицией суда первой инстанции, то сразу будет информационный всплеск, что судьи испугались прокуратуры, уголовного давления и приняли такое решение", - возмутился он.

"Действительно, возбуждение дела в отношении судьи первой инстанции по статье 375 - это своего рода предупреждение для судей второй и третьей инстанции. Это определенный способ давления", - согласился судья Киевского апелляционного административного суда Дмитрий Мезенцев.

Ранее, 10 августа, судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса, оторого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в ответ назвала мотивацию судьи "абсолютной чушью" и обвинила его в постановлении заведомо незаконного решения.