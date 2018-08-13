Давня цивілізація під Рівним. Археологи виявили стоянку часів верхнього палеоліту. Їй, припускають науковці, приблизно 15 тисяч років. Там зараз працюють фахівці з України та Німеччини. Археологи вже знайшли понад 25 тисяч артефактів. Знімальна група побувала на унікальному місці. Що вже вдалося виявити на розкопках - далі в сюжеті.

Це урочище Бармаківське, неподалік Рівного. Тут археологи проводять розкопки часів верхнього палеоліту. Кажуть, зараз у них головна мета реконструювати побут людей, які жили тут у період льодовиків'я та після нього. Артефактів виявляють чимало. На сьогодні вже є знахідки наконечників метальної зброї, якою тодішні люди полювали на тварин.

"Це досить поширений тип знаряддя, який називається різець. Вони виготовляли їх на крем'яних пластинах. Оце різців скол, а оцією кромкою робилися пази як в дерев'яних, так і в кістяних і рогових речах".

Наукова експедиція зветься "Верхній палеоліт" Волино-Люблінської височини". Фінансують її Фонд наукових досліджень Німеччини та Національна академія наук України. Паралельно розкопки тривають і в Польщі. На території України для дослідження палеоліту обрали саме урочище Бармаківське. Це заповідник, поки що єдиний на такій височині.

"Масовий матеріал - це знаряддя праці з кременю, також відходи їх виробництва. Вже більше 25 тисяч примірників нами знайдено. Також дуже багатий фауністичний матеріал: близько 300 кісток вже маємо. Кістки належать в основному таким тваринам як північний олень і мамонт. Також є, але дуже рідкі знахідки це прикраси з мушель, викопних молюсків, які знаходяться тут неподалік на піщаних відкладах", - говорить Віктор Чабай, директор Інституту археології Національной академії наук України.

Кожен шар розкопують обережно, дерев'яними інструментами. Збирають навіть пісок, який потім передають у лабораторію для досліджень, щоб не пропустити жодної дрібної знахідки. Адже це поселення, за даними науковців, з'явилося майже 15 тисяч років тому.

"Тут ми бачимо рештки культурного шару, який ми розкопуємо. Він виглядає таким більш-менш темним кольором. І ці кам'яні рештки - це наші знаряддя з кремнію і також є фрагмент кістки і ті фрагменти прикрас", - говорить Андрій Весельський, співробітник Інституту археології Національної академії наук України.

Дослідити урочище неподалік Рівного приїхали не лише столичні археологи, а і їхні колеги з Німеччини. Олівія Кайзе на розкопках працює вже 5 років, але в Україні вперше.

"Щодня ми знаходимо щось цікаве, кам'яні знаряддя праці, кістки, мушлі. Мені подобається ця робота. Дуже цікаво. Щодня знаходиш щось нове", - говорить Олівія Кайзе, учасниця розкопок з Німеччини.

Розкопки в урочищі триватимуть до кінця серпня. Наступні два роки в літній сезон їх продовжать. Знайдені артефакти спочатку вивчатимуть в Інституті археології НАН України, а згодом їх передадуть до Рівненського краєзнавчого музею.