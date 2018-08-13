Перемога чи фіаско? Німецькі опозиціонери критикують уряд Ангели Меркель за угоду про повернення біженців між Німеччиною та Іспанією. І називають її смішною та неефективною. Чому - Тетяна Логунова докладніше.

Переговори з прем'єром Педро Санчесом та прогулянка національним парком в Андалузії. Візит до Іспанії - перший після виходу Ангели Меркель з літньої відпустки. Головна тема - міграційна криза та угода між німцями та іспанцями про повернення біженців, яка набула чинності кілька днів тому.

"Ця угода важлива тим, що демонструє - Німеччина та Іспанія хочуть врегулювати міграційну кризу на європейському рівні. Тому я дуже її ціную. І Іспанія не єдина країна, з якою ми укладаємо такі договори. Зараз тривають інтенсивні переговори з Грецією", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Угода дозволяє повертати в Іспанію біженців, які вже попросили там притулок, але потім вирушили до Німеччини. Дозвіл діє протягом двох діб. І тільки в тому разі, якщо мігрантів зупинять на австрійсько-німецькому кордоні. А таке буває вкрай рідко.

Це або жарт, або імітація бурхливої діяльності вже заявила опозиція. І підкріпила свій скепсис офіційною статистикою. За якою, за останні півроку через Австрію до Німеччини - не спробував потрапити жоден раніше зареєстрований в Іспанії біженець. Зазвичай вони дістаються через Францію, так зручніше. А от на німецько-французькому кордоні - ця угода не діє.

Опозиціонери вже попросили уряд пояснити - навіщо він уклав таку неефективну угоду. І порадили ретельніше попрацювати над аналогічними договорами з Грецією та Італією.