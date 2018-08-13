Чай замість вибачень. Екс-глава МЗС Британії Борис Джонсон відмовився вибачатися за свої слова про мусульманок у газеті The Telegraph. Натомість пригостив журналістів, що приїхали до його будинку в Оксфордиш, чаєм.

У колонці в газеті Джонсон порівняв жінок в паранджі з грабіжниками і поштовими скриньками. На його думку, мусульманки не мають ходити по місту в такому вбранні. Борис Джонсон вийшов до журналістів в домашньому одязі. А в руках тримав тацю з пляшкою молока і чашками з чаєм.

"Сер, ви вибачетесь за ваші коментарі? - Я хочу, щоб ви випили чашку чаю. - Якщо я вип'ю чай, ви відповісте на моє питання? - Я тут виключно з гуманітарною місією. Вам працювати тут весь день, і мені вас шкода. Мені немає чого сказати по суті питання, окрім як запропонувати вам чаю".