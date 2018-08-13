У Румунії не стихають антиурядові протести. Демонстранти починають розбивати намети. Мітинги відбуваються не лише у столиці, а й в інших містах. Сьогодні ввечері до народу має звернутися президент країни. Більше деталей знає Олена Абрамович.

Криваві сутички, сльозогінний газ і як наслідок майже півтисячі жертв - не спинили румунів. Після розігнаного протесту у п'ятницю вони стали знову і знову збиратися на мітинги. Уже не такі масштабні, та все ж - цілеспрямовані.

"Я був шокований тим, що сталося в п'ятницю. Я був тут, і пішов якраз перед початком сутичок, але побачив усе по-телевізору. Те, що трапилося, додало нам рішучості".

"Вони живуть у своїх коштовних палацах, збудованих на корупції та брехні, і вважають, що ми нація, якою легко маніпулювати. Вони помиляються".

На вулиці люди вийшли після звільнення антикорупційного прокурора - Лаури Ковеші. За час на посаді вона завела понад тисячу кримінальних справ на корупціонерів усіх рівнів. Не оминула й брата екс-президента, який призначив її на займану посаду. Тепер Ковеші звинуватили у незаконному прослуховуванні і відправили у відставку.

"Так не може продовжуватися. Якщо ці протести ні до чого не призведуть, наша країна втрачена".

"Думаю, вся Румунія має приїхати в Бухарест на протест. Щоб ми нарешті знайшли людей, які поведуть нас вперед".

Указ про звільнення антикорупційного прокурора під тиском правлячої партії у четвер підписав президент Румунії Клаус Йоганніс. А вже наступного дня на головній площі міста зібралися до ста тисяч обурених людей. Спроба штурму і їх розігнала поліція.

Міністр внутрішніх справ запевнив - правоохоронці діяли в межах закону. А президент засудив дії. Сьогодні ввечері він має звернутися до народу.

Тим часом у Брюсселі на події в Румунії реагують стримано. Єврокомісія - не хоче втручатися. А головуючий в Раді Євросоюзу - австрійський канцлер Себастьян Курц засудив жорстокі зіткнення і сказав, що очікує від румунської влади вичерпних пояснень.