І ще одна масштабна аварія сталася на трасі Київ-Одеса. Там маршрутка врізалася у вантажівку, восьмеро травмованих.

Загинув водій мікроавтобуса. за інформацією поліції - чоловік не впорався з керуванням і врізався у вантажний "Ман", що зупинився через несправність.

Пасажирів маршрутки ушпиталили. Усі вони їхали із Сумщини до Одеси на відпочинок.