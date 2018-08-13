На трасі Київ-Одеса маршрутка протаранила вантажівку [ Редактировать ]
І ще одна масштабна аварія сталася на трасі Київ-Одеса. Там маршрутка врізалася у вантажівку, восьмеро травмованих.
Загинув водій мікроавтобуса. за інформацією поліції - чоловік не впорався з керуванням і врізався у вантажний "Ман", що зупинився через несправність.
Пасажирів маршрутки ушпиталили. Усі вони їхали із Сумщини до Одеси на відпочинок.
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