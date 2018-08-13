Загиблих через вибух на складі боєприпасів у сирійській провінції Ідліб - уже 69. Серед них щонайменше 17 дітей. Склад зброї в місті Сармада рвонув у суботу, але рятувальники й досі розбирають завали. На момент вибуху в будівлі було велелюдно. Що стало причиною - невідомо.

Більшість загиблих члени сімей повстанців, які знайшли прихисток в Ідлібі після вигнання з регіонів, захоплених урядовими військами. Ідліб - єдиний регіон Сирії, який досі контролюють повстанці.

І про інші події у світі далі в огляді.

Щонайменше 41 людина загинула внаслідок авіаудару урядових сил по сирійській провінції Ідліб. Половина жертв - діти. У ООН попередили, що армія Асада готується до нападу на провінцію, яка лишилася єдиним осередком повстанців.

Сирійські війська, стягують до кордонів Ідлібу. З гелікоптерів скинули на територію провінції листівки, із закликом до населення не чинити опір.

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Понад триста людей травмувалися внаслідок обвалу дерев'яної платформи в Іспанії. Сталося це під час музичного фестивалю на узбережжі міста Віго. Коли платформа площею триста квадратних метрів тріснула, зчинилася паніка. Люди падали в море.

Постраждалим лікарі надавали допомогу на місці, важко травмованих - доправяли в місцеві лікарні. Причину інциденту - розслідують.

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Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок пожежі в лікарні тайванського Синьбея. Ще п'ятнадцять - травмовані. Загорілося на сьомому поверсі лікарні. Вогонь гасили дві з половиною сотні пожежніків, були задіяні десятки одиниць спецтехніки.

Співробітники медзакладу з приміщення вивозили пацієнтів на ліжках, частину транспортували до інших госпіталів. Що спричинило пожежу - з'ясовують.

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Через лісові пожежі на грецькому острові Евія евакуюють людей. До житлових будинків вогонь поки не наближався, однак полум'я швидко поширюється через сильні вітри, кажуть рятувальники.

Тож жителів двох сіл острову евакуювали в якості запобіжного заходу. Полум'я гасять дві сотні пожежніків. Воду з повітря скидають пожежні літаки і вертольоти.

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А от частині жителів Каліфорнії місцева влада дозволила повернутися додому після пожежі. Усього в американському штаті 18 осередків займань. Однак пожежники кажуть, за вихідні досягли прогресу. Нині до своїх домівок приїздять жителі каньйону Темескал - на південному сході від Лос-Анджелеса. У регіоні пожежники вже контролюють 40 відсотків полум'я.