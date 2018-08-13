Аварія у Києві: автівку винесло на тротуар [ Редактировать ]
П'ятеро людей постраждали в ДТП у Києві. Аварія сталася сьогодні близько полудня на Троєщині. Зіткнулися дві автівки "Волга" і "Дев'ятка". Від удару першу занесло на тротуар у натовп.
За словами очевидців світлофори не працювали і водій "Лади" не пропустив "Волгу". Це підтверджують і самі водії. Усіх постраждалих ушпиталили, серед них - одна дитина.
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