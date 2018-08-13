Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер

Місія ОБСЄ опублікувала відео, на якому російські конвої - безперешкодно перетинають український кордон. На цих кадрах російські колони вантажівок посеред ночі в'їжджають до України та виїжджають назад до Росії, в обхід прикордоних пунктів пропуску.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер. Він вважає це беззаперечним доказом того, що Росія підтримує бойові дії на сході України.