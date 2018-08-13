Місія ОБСЄ показала перехід російським конвоєм кордону України [ Редактировать ]
Місія ОБСЄ опублікувала відео, на якому російські конвої - безперешкодно перетинають український кордон. На цих кадрах російські колони вантажівок посеред ночі в'їжджають до України та виїжджають назад до Росії, в обхід прикордоних пунктів пропуску.
Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер. Він вважає це беззаперечним доказом того, що Росія підтримує бойові дії на сході України.
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