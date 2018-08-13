13 августа в Николаеве на проспекте Богоявленском вблизи Жуковского кольца произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Matiz и Chevrolet Aveo.

С места ДТП госпитализировали шесть человек, из них трое - дети, сообщает местное издание 0512.com.ua.

Автомобиль Chevrolet Aveo ехал по проспекту в сторону ул. Кутузова, а автомобиль Daewoo Matiz выезжал с заправки "Кворум". Водитель последнего не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу, по которой двигался автомобиль Chevrolet Aveo.

Сhevrolet Aveo при перестроение с левого ряда в правый на полосу движения Daewoo Matiz совершил столкновение с боковой частью последнего, в связи с чем, автомобиль Daewoo Matiz опрокинулся на крышу.

Сотрудники медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавших в условия больницы, где тяжесть полученных травм определяется.

Известно, что все пострадавшие дети ехали в перевернувшемся Daewoo Matiz. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo не пострадал.

Тем временем в ДТП на трассе Киев-Одесса один человек погиб, восемь - были травмированы.