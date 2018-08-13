Жуткое ДТП в Николаеве: машину с детьми выбросило вверх дном (фото) [ Редактировать ]
13 августа в Николаеве на проспекте Богоявленском вблизи Жуковского кольца произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Matiz и Chevrolet Aveo.
С места ДТП госпитализировали шесть человек, из них трое - дети, сообщает местное издание 0512.com.ua.
Автомобиль Chevrolet Aveo ехал по проспекту в сторону ул. Кутузова, а автомобиль Daewoo Matiz выезжал с заправки "Кворум". Водитель последнего не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу, по которой двигался автомобиль Chevrolet Aveo.
Сhevrolet Aveo при перестроение с левого ряда в правый на полосу движения Daewoo Matiz совершил столкновение с боковой частью последнего, в связи с чем, автомобиль Daewoo Matiz опрокинулся на крышу.
Сотрудники медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавших в условия больницы, где тяжесть полученных травм определяется.
Известно, что все пострадавшие дети ехали в перевернувшемся Daewoo Matiz. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo не пострадал.
Тем временем в ДТП на трассе Киев-Одесса один человек погиб, восемь - были травмированы.
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