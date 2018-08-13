На пляже в Запорожье люди поймали вора "на горячем" и тут же решили устроить самосуд.

Так, пьяный злоумышленник пытался убежать с добычей, однако его поймали охрана и отдыхающие. Последние решили устроить самосуд над злоумышленником, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.

Примесательно, что в итоге сами отдыхающие передрались между собой и все это происходило на глазах у детей.

Видео расправы, на котором присутствуют насилие и нецензурная брань разместили в Youtube.

В это время в Запорожской области во время распития спиртного поссорились товарищи и одному из них недоразумение стоило жизни.

Ранее в киевском парке местные жители сами словили маньяка, который терроризировал округу, и также устроили самосуд.