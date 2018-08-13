На пляже Запорожья устроили жестокий самосуд над вором (видео) [ Редактировать ]
На пляже в Запорожье люди поймали вора "на горячем" и тут же решили устроить самосуд.
Так, пьяный злоумышленник пытался убежать с добычей, однако его поймали охрана и отдыхающие. Последние решили устроить самосуд над злоумышленником, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
Примесательно, что в итоге сами отдыхающие передрались между собой и все это происходило на глазах у детей.
Видео расправы, на котором присутствуют насилие и нецензурная брань разместили в Youtube.
В это время в Запорожской области во время распития спиртного поссорились товарищи и одному из них недоразумение стоило жизни.
Ранее в киевском парке местные жители сами словили маньяка, который терроризировал округу, и также устроили самосуд.
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