Лидер "Радикальной партии" призвал строить новые школы и детсады, чтобы решить проблему переполненных классов [ Редактировать ]
В Украине нужно строить новые школы и детсады. Именно так можно решить проблему переполненных классов и нехватки мест в дошкольных заведениях, - считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Примером может стать поселок Глеваха в Киевской области. На очереди в детсад здесь почти тысяча детей, а единственная школа - переполнена. Но вскоре здесь появится начальная школа и детсад на 300 мест. Первые деньги, а это 5 миллионов гривен, от правительства уже получены.
"Для нас надзвичайно важливо, щоб у цьому чудовому селищі з'явилася нова школа, новий дитячий садок. Щоб 900 дітей, які стоять в чергу на те, щоб потрапити в дитячий садок, щоб реалізувалась мрія їхніх батьків. 800 гривень по догляді за дитиною, кожен місяць отримують гроші. Хіба це гроші на одну дитину? На один день не хватить, якщо дитину більш менш годувати. Тому дітей у чудовий дитячий садок, батьків на роботу на достойну зарплату. Така має бути політика", - говорит Олег Ляшко, лидер Радикальной партии.
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