13 августа в Деснянском районе Киева автомобиль "Волга" вылетела на тротуар и сбила прохожих.

"На перекрестке возле "Новой линии" столкнулись "Волга" и "девятка". От удара "Волгу" отнесло на тротуар в толпу людей. Есть пострадавшие", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В результате пострадали пять человек, среди которых - 6-летняя девочка. Их с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правоохранители установили, что на перекрестке на улице Бальзака автомобиль ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю "ГАЗ" ("Волга"), в результате чего произошло столкновение - и "ГАЗ" перевернулся. На момент аварии в салоне "ВАЗа" находились мужчина и женщина, а в "Волге", кроме мужчины и женщины, находилась девочка", - сообщили в полиции.

Правоохранители установят механизм и причины ДТП после проведения всех следственных действий и экспертиз.

Тем временем в Николаеве машину с детьми выбросило вверх дном.