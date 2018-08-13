В Днепре напали на инкассаторов. Они как раз собирали выручку в торговых точках, когда к ним внезапно подъехала машина с номерами "свадьба" - из нее выскочили двое грабителей.

Угрожая пистолетом они отобрали пол миллиона гривен и скрылись с места преступления. Инкассаторы попытались их догнать, но столкнулись с другой машиной. Сейчас в городе объявлен план-перехват.