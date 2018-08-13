Инкассаторов Днепра ограбили на полмиллиона гривен [ Редактировать ]
В Днепре напали на инкассаторов. Они как раз собирали выручку в торговых точках, когда к ним внезапно подъехала машина с номерами "свадьба" - из нее выскочили двое грабителей.
Угрожая пистолетом они отобрали пол миллиона гривен и скрылись с места преступления. Инкассаторы попытались их догнать, но столкнулись с другой машиной. Сейчас в городе объявлен план-перехват.
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