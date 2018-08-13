Продавать не будут. Российский "Внешэкономбанк" передумал расставаться со своим дочерним предприятием - "Проминвестбанком".

Разговоры о том, что ситуация в финучреждении из-за санкций ухудшилась, звучала последние несколько месяцев. Впрочем, эту информацию опровергли в самом банке.

Согласно официальным данным, в первом полугодии 2018 сократили убытки почти в 12 раз, до 400 миллионов гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.