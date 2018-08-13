Продавать не будут: собственники "Проминвестбанка" отказались от продажи финучереждения [ Редактировать ]
Продавать не будут. Российский "Внешэкономбанк" передумал расставаться со своим дочерним предприятием - "Проминвестбанком".
Разговоры о том, что ситуация в финучреждении из-за санкций ухудшилась, звучала последние несколько месяцев. Впрочем, эту информацию опровергли в самом банке.
Согласно официальным данным, в первом полугодии 2018 сократили убытки почти в 12 раз, до 400 миллионов гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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