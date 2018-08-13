На Почтовой площади не крестили Русь, и найденные там артефакты не уникальные. Так утверждают в Институте археологии. Ученые поделились подробностями раскопок на этом месте. Что обнаружили? И будет ли на Почтовой - музей? Узнавала Ксения Барвиненко.

Заявление о том, что именно в этой части столичного Подола происходило Крещение Руси специалисты Института археологии называют дилетантскими. Ведь там нашли материалы более поздних времен.

"Наиболее ранние материалы, которые там получены, датируются второй половиной XI века, была зафиксированы остатки усадьбы древнерусской, более ранних слоев там не зафиксировано. Под усадьбой уже был материковый горизонт, то есть не связан с деятельностью человека. Соответственно у нас есть такая хронологическая лакуна в столетие между процессом самого крещения и наиболее ранними остатками которые были найдены на Почтовой площади. Летописи нам не позволяют говорить о том, что крещение происходило на Почтовой площади, поскольку летопись достаточно лаконична здесь", - говорит Вячеслав Баранов, заместитель начальника архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

Историки утверждают - определить, где именно состоялось Крещение Руси - невозможно.

"Звідки галасливі громадські діячі взяли цю інформацію - мені невідомо. Про це місце немає жодних згадок в давніх джерелах, в літописах сказанощо киян хрестили на Дніпрі, але не сказано в якому місці, існує житія Володимира Святого, Хрестителя Русі, де місце вказано інакше, річка почайна в деяких редакціях привязано навіть до споруд", - говорит Алексей Толочко, доктор исторических наук, заведующий сектором истории Киевской Руси Института истории Украины.

Кроме того, археологи уверяют, речь о создании какого-либо музея на территории Почтовой площади в столице не идет.