На Донбассе снова бьют тяжелые орудия. В районе Троицкого и Новозвановки боевики применили 82-й калибр, возле Богдановки - 120-й, а в Новотошковском дошло до 122-го. Противник пускает в ход бронетехнику и противотанковые ракетные комплексы.

В общей сложности, сегодня - уже 14 обстрелов, один боец ранен. Подробнее о ситуации расскажет наш военкор Ирина Баглай.

Улица 80-ых так ее окрестили сами жители, потому что остались на этой окраине Новгородского жить только старики. И на саму улицу они не рискуют выходить, она простреливается из оккупированного пригорода Горловки. И этой ночью тут рвались мины

От двора Пелагии Константиновны только отъехала полиция. Все утро они осматривали место преступления и собирали доказательства обстрела мирных жителей. Ночью снаряд российских наемниов попал в дом женщины.

"Ми ніколи не спимо до двох часов, це у нас і сна нема - чого-тому що стріляють, а ми боїмося, а де у нас ховатися тільки на пол лягать тільки десь сидіть, тільки десь стоять", - говорит Пелагея Костантиновна, жительница Новгородского.

Взрыв произошел в полпервого ночи.

"Мене підкинуло на кроваті, я ж кажу, я думала зараз розсипеться наша кухня і мене накриє", - говорит Пелагея Костантиновна, жительница Новгородского.

Только утром Пелагея Константиновна отважилась выйти во двор. Осмотрев дом, не сразу поняла, куда же попали. Осколки и остатки снаряда нашла на чердаке.

"Перевернуло и вот туда что-то попало, вот тут я пособирала такие фиговинки металические вот такие".

Стреляли из самоделки - объяснили военные. К рпг боевики прикрутили мину, реактивный двигатель от него и нашла женщина.

"Прилетіла 82 перероблена з РПГ і попала в будівлю. Як бачите, дира - побило, потрощило. Вони просто кидають навісним, куда дали туда і залетіло".

А началось все еще вечером. Назар как раз заступал на пост, когда возле него разорвалась мина.

"Коли почалося по нашій позиції з ДШК 7,62 почали стрілецькою сюди бити ми підбігли по окопі сюда на підмогу і тут такий звук як двигун фуфу пішов і метрів може з 10 за нами вона впала розірвалася", - говорит Назар.

Огонь боевики вели из нескольких точек.

"Було з двох точок з лівого і правого флангу, я думаю у них була взаємодія радіозв'язок, або якісь окремі сигнали оповіщення по яких вони працювали", - говорит Николай, командир подразделения вооруженных Сил Украины.

Пока из гранатометов расстреливали улицу, наемники одновременно пытались подавить пехотинцев шквальным огнем.

"Зі стрілецької зброї ПКМ, ДШКа ну от вчора два рази з РПГ і снайпер працює але міняє позицію", - говорит Павел.

Этой же ночью боевики активизировались и других участках фронта в районе оккупированной Горловки. Из минометов 82 и 120 калибра ударили по селам Южное, Зайцево а также Майорску. Но вся эта канонада, после адекватного ответа наших пехотинцев для оккупантов обернулась потерями. По данным источников из самой Горловки - 4 боевиков убиты и несколько тяжело ранены.