В Румынии не утихают антиправительственные протесты. На сегодня запланирована очередная акция. Демонстранты начинают разбивать палатки.

Митингами охвачена не только столица, но и другие города. Главное требование - отставка правительства. Больше деталей знает Елена Абрамович.

Попытка штурма госзданий, сопротивление полиции, слезоточивый газ и как следствие почти полтысячи пострадавших. Так закончился митинг в Бухаресте в пятницу. Но это не остановило, а только разъярило румын. И они снова вышли на акцию протеста.

"Я шокирован тем, что произошло в пятницу. Я был здесь. То, что случилось, придает нам решимости".

"Они живут в своих дорогих дворцах, построенных на коррупции и лжи, и считают, что мы нация, которой легко манипулировать. Но они ошибаются".

Поводом для демонстраций послужило увольнение антикоррупционного прокурора - Лауры Ковеши. За время работы на этом посту она инициировала более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней. В том числе, и брата экс-президента, назначившего ее на занимаемую должность. Ковеши обвинили в незаконном прослушивании и отправили в отставку.

"Так не может продолжаться. Если эти протесты ни к чему не приведут, наша страна потеряна".

"Думаю, вся Румыния приедет в Бухарест на протест. Чтобы мы наконец нашли людей, которые поведут нас вперед".

Указ об увольнении антикоррупционного прокурора - под давлением правящей партии - президент Румынии подписал в четверг. И на следующий день 100 тысяч человек вышли на акцию протеста. Попытка штурма - людей разогнала полиция.

Министр внутренних дел заверил - правоохранители действовали в рамках закона. А президент, наоборот, осудил действия полиции. Сегодня вечером он должен обратиться к народу.

Между тем в Брюсселе на события в Румынии реагируют сдержанно. Еврокомиссия не хочет вмешиваться. А председательствующий в Совете Евросоюза - австрийский канцлер Курц осудил жестокие столкновения и сказал, что ожидает от румынских властей исчерпывающих объяснений.