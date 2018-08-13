Театральный протест. Коллектив театра имени Саксаганского в Белой Церкви заблокировал здание. Протестуют против назначения нового руководителя. По словам актеров, смену руководства пролоббировали в киевском облсовете. Скандалы вокруг театра продолжаются уже второй год.

В прошлом месяце предыдущего директора Вячеслава Ускова вынудили покинуть пост. После чего поднялась очередная волна протестов. Если Ускова не вернут на эту должность, театралы обещают начать бессрочную забастовку.

"Это те люди, которые вместе со мной делали этот театр. Это же не я один такой хороший. Это вся команда, актеры, администрация, цеха. Театр объявлял голодовку, 5 месяцев не получали зарплату. Хотели опозорить коллектив с руководителем театра", - говорит Вячеслав Усков, бывший генеральный директор Киевского академического областного театра имени Саксаганского.

"Зараз іде процес розвалу нашої культури і мистецтва. Намагаються забирати приміщення і використовувати трудові колективи у своїх політичних цілях. Ми будемо на комітеті з питань соцполітики розглядати це питання. Ми збережемо театр і приберемо корумповані руки від питань призначення керівництва. Я буду боротись за те, щоб зі своєї посади не був відставлений жоден талановитий керівник, якого підтримує колектив", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, лидер Социалистической партии.