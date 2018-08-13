Конец приватности в сети? Один из самых популярных в мире сервисов Whatsapp якобы готов дать спецслужбам доступ к переписке пользователей - пишет сегодня пресса.

Если это правда, то для силовиков станут доступны сообщения полутора миллиардов человек! Дмитрий Анопченко, в Вашингтоне, выяснял детали.

65 миллионов сообщений каждый день, полтора миллиарда пользователей по всему миру, более миллиарда групп, в которых люди переписываются с близкими людьми или бизнес-партнерами. Такова статистика одного из самых востребованных мессенджеров, который набрал обороты, гарантируя безопасность вашей переписки. Чтобы сообщения не прочли конкуренты, враги или спецслужбы, на Whatsapp переходили и политики, и крупные бизнесмены. Дескать, опасаться нечего, все ведь зашифровано.

И вот сейчас в прессе появились сообщения, якобы сквозное шифрование сообщений пользователей (когда прочесть их не мог никто кроме отправителя и получателя) применяться больше не будет, с нового года. И таким образом спецслужбы легко получат доступ ко всей переписке за многие годы.

Пресса пишет - создатели мессенджера якобы вынуждены пойти на такой шаг по распоряжению компании Facebook, которая купила мессенджер. А у нее давние споры с силовиками, которые настаивают, мол, должны предотвращать действия террористов и людей с психическими отклонениями. Но не могут эффективно делать это, поскольку переписка зашифрована. А с первого января такую возможность теперь вроде бы получат.

Эти новости взволновали многих - заставив задуматься о сохранности своей переписки или даже начать удалять диалоги, не предназначенные для посторонних. Чтобы понять правда ли это и эра приватности в сети действительно заканчивается - или все же fake news, которых в Америке сейчас предостаточно, я сегодня утром связался с пресс-службой Whatsapp. Но к моменту эфира там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, опубликованную в прессе.

И остается надеяться, что или журналисты все же несколько преувеличивают, или, что скорее, Facebook в итоге одумается. Ведь интернет дает нам с вами шанс на приватность - и потерять ее в обмен на мнимую безопасность, для многих слишком большая цена.