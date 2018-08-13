Пляжи Болгарии срочно закрыли [ Редактировать ]
Власти Болгарии приняли решение запретить купание на большинстве пляжей страны в связи с возникшей опасностью для туристов.
Дело в том, что из-за сильного подводного течения на болгарских пляжах в выходные перед 13 августа погибли не менее трех человек, сообщает news.vash.ua.
Местные спасатели предупреждают туристов об опасности так называемого мертвого волнения - подводное течение, которое затягивает от берега в открытое море.
Так, в 11 августа четверо болгарских детей от 12-ти до 15-ти лет, несмотря на сильные волны на море, пошли купаться в районе города Шабла. Один мальчик сумел выбраться на берег, тела двух других позже нашли спасатели. Поиски еще одного ребенка продолжаются, но шансов найти его живым практически не осталось.
На пляже города Бургас погиб человек - его личность установить пока не смогли, но, вероятно, он был иностранцем. Спасательные службы обратились к жителям Болгарии и иностранных туристов с просьбой быть осторожными на море - не входить слишком далеко, а по возможности, вообще не купаться в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, на каких пляжах Украины нельзя купаться.
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