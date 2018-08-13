Сотня спецназовцев пропала без вести в Афганистане [ Редактировать ]
Около сотни спецназовцев Вооруженных сил Афганистана пропали без вести в провинции Газни на востоке страны в течение двух дне.
По последней информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа" 13 августа.
Город Газни, расположенный в 125 км к югу от Кабула, является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки человек.
На днях в Афганистане террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО.
по теме
Война на Донбассе: ранены украинские военные
За прошедшие сутки, 10 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям войск Операции Объединенных сил
Пропажа семьи убитого экс-депутата: появились новые подробности
В Сумах исчезли жена и дочь убитого бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука
В Сирии убили главного конструктора ракетного оружия
Асиз Асбар руководил отделом "Номер 4" - засекреченным подразделением, которое отвечает за разработку баллистических ракет и установку на них химических боеголовок
Война на Донбассе: ранены четверо военных
За прошедшие сутки, 2 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск
На Донбассе ранены украинские военные
За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск