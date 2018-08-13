Около сотни спецназовцев Вооруженных сил Афганистана пропали без вести в провинции Газни на востоке страны в течение двух дне.

По последней информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа" 13 августа.

Город Газни, расположенный в 125 км к югу от Кабула, является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки человек.

На днях в Афганистане террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО.