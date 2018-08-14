Украина упала в мировом рейтинге производителей оружия [ Редактировать ]
Государственный концерн Укроборонпром по результатам прошлого года опустился в рейтинге мировых производителей оружия с 62 на 72 место. Информация об этом размещена на сайте профильного издания Defense News.
По данным издания, доход Укроборонпрома составил в прошлом году 873,45 млн долларов, что на 19% меньше, чем было в 2016 году. В то же время другие украинские компании в топ-100 СМИ не представлены.
Лидерами рейтинга являются американские компании Lockheed Martin и Raytheon Company, а также британская BAE Systems. В топ-100 также присутствуют шесть российских компаний. Выше всего, на восьмом месте, – концерн "Алмаз-Антей".
Напомним, что на киевском заводе "Артем" запустили линию по производству артиллерийских снарядов.
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