Биткоин: курс криптовалюты продолжает падать [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно снижается в цене.
Теперь за монету предлагают $6 261,03.
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $284,340;
- Ripple $0,27656;
- Bitcoin Cash $532,49.
Ранее мы писали о том, может ли банкомат выдать фальшивые деньги.
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