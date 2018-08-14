На небе растущая Луна в Весах. Методом проб и ушибов вы таки пробьете себе дорогу в обществе. Постарайтесь научиться справляться с ошибками, не принимая поражения близко к сердцу.

Овен

Вы должны быть более настойчивыми в своих желаниях и целях. Мечтайте и планируйте, у вас есть шансы выполнить все желаемое. День благоприятен для обновления интерьера в доме, проведения ремонтных работ, освежения и проветривания помещений.

Телец

Ваши планы по поводу работы могут существенно измениться, что гарантировано принесут куда больший результат, чем вы рассчитываете. Не стоит работать день напролет, находите время для отдыха и расслабления, не позволяйте быту сделать вашу жизнь серой.

Близнецы

В этот день любой риск может дорого обойтись, и речь идет не только о финансах. Не забывайте важное жизненное правило: тише едешь - дальше будешь. Сведите к минимуму общение с корыстными и неприятными людьми.

Рак

Не стоит выяснять отношения с теми, кто вам дорог. Конфликты будут иметь бытовой характер, но если вы научитесь идти на компромиссы, то все будет спокойно. Не обращайте внимания на мелочи, которые вас не устраивают в вашем партнере.

Лев

Сегодня подвернется возможность улучшить отношения с теми, с кем, казалось, они безнадежно испорченны. В работе появится возможность проявить накопившейся опыт, показав себя в новом задании от шефа. Верьте в свои силы.

Дева

Сегодняшний день идеально подходит для любых начинаний. Решайте служебные вопросы, берите активное участие в жизни близких, будьте ответственными за то, что пообещали сделать. Флирт на работе не приведет ни к чему хорошему, не ведите двойную игру.

Весы

В этот день от вашего проницательного глаза будет невозможно что-то скрыть. Вы увидите ошибки в работе своих коллег, родственников, но также не забывайте о своих недостатках. Учитесь прощать людей, не упрекая их.

Скорпион

Вам может показаться, будто весь мир настроен против вас. Однако, звезды уверяют, что это не так. Приготовьтесь хорошо и активно поработать, чтобы получить желаемый результат. Когда решите пожаловаться на жизнь, вспомните, какие проблемы есть у других.

Стрелец

Сегодня возможны неожиданные ситуации, в которых придется быстро сориентироваться, показать свои организаторские способности. Не переставайте держать позицию лидера, лучше вас никто не направит коллектив в правильное русло. Оценивайте людей по действиям, а не по словам.

Козерог

Не нужно нарушать правила. Соблюдайте во всем закон и порядок, иначе столкнетесь с некоторыми проблемами. В семейных конфликтах лучше уступайте, не стоит придерживаться принципиальной позиции, лишь бы доказать свое первенство.

Водолей

Сегодня придется преодолевать некоторые препятствия, которые мешают двигаться вверх по карьерной лестнице. Не горячитесь и не создавайте сами себе проблемы на пустом месте. Лучшие друзья хорошего самочувствия - здоровый сон и правильное питание.

Рыбы

Вам не стоит пытаться оказаться везде и всегда. Если не возьмете паузу, то вскоре очень об этом пожалеете, истощение не заставит себя долго ждать. Пейте больше воды и занимайтесь спортом, старайтесь быть в тонусе не только внешне, но и внутри.

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