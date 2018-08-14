14 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
14 августа - 226-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 139 дней.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 14 августа
Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
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