Курс доллара в Украине резко вырос [ Редактировать ]
фото: ЕРА
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны до 27,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 100 долларов - 2734,4448 гривны (+9,8808);
- 100 евро - 3118,0874 гривны (-3,1731).
Напомним, что самая популярная криптовалюта биткоин стремительно падает.
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