Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны до 27,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

- 100 долларов - 2734,4448 гривны (+9,8808);

- 100 евро - 3118,0874 гривны (-3,1731).

Напомним, что самая популярная криптовалюта биткоин стремительно падает.