В Киеве ночью горела больница [ Редактировать ]
В Киеве в ночь на вторник, 14 августа, произошел пожар в здании Киевской городской клинической больницы № 15. Спасатели получили сообщение о пожаре в 2:00, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на четвертом этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м", - отметили они.
ГСЧС добавляет, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы и в 02:50 пожар был ликвидирован.
К тушению пожара были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Ранее в Киеве на станции метро "Левобережная" вспыхнул пожар.
по теме
Масштабні пожежі спричинила блискавка у Канаді
Вогнем охоплено понад три тисячі гектарів лісу - евакуювали близько тисячі будинків
Масштабна пожежа у Німеччині: вогонь перекинувся на житлові квартали
У німецькому місті Зігбург зайнялася суха трава і полум'я миттєво перекинулося на житлові квартали - пожежу не могли загасити кілька годин
У Лондоні загорілася елітна багатоповерхівка
В районі Вест Гемпстед, на північному заході Лондона, зайнявся елітний житловий будинок
В Киеве посреди улицы нашли труп
В понедельник, 13 августа, в Киев, на Проспекте Победы 89 а, нашли труп человека
В Киеве с балкона выпал голый мужчина (фото)
В воскресенье утром, 12 августа, в Киеве на улице Игоря Турчина, 15 из окна балкона на четвертом этаже выпал мужчина