У Дніпрі напали на інкасаторів [ Редактировать ]
У Дніпрі напали на інкасаторів. Ті саме збирали виторг у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль, з нього вискочили двоє чоловіків.
Погрожуючи пістолетом, відібрали півмільйона гривень і зникли.
Інкасатори спробували їх наздогнати, але зіткнулися з іншою автівкою. Поліція оголосила в місті план-перехоплення.
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