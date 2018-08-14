Україна почала випробування танку Т-72 АМТ [ Редактировать ]
Новий український танк Т-72 Амт почали випробовувати на полігонах. Він має рівень захисту нового покоління та стріляє різними типами боєприпасів, зокрема й високоточними керованими ракетами "Комбат".
Танк оснащений сучасними приладами нічного бачення, прицілом, цифровими радіостанціями, камерою заднього огляду та засобами навігації. Сконструювали бойову машину на Київському бронетанковому заводі.
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