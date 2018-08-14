Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Понад чотири десятки разів бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Двічі від початку цієї доби обстрілювали Павлопіль та Широкине.

Протягом ночі захисників Новотошківського окупанти накрили вогнем артилерійських систем. А неподалік Троїцького та Богданівки застосували міномети.

На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП та протитанкових ракетних комплексів.