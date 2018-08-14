У дитбудинку Кропивницького - вихователька облила окропом однорічного малюка. З опіками другого ступеня та больовим шоком - дитину доправили до лікарні. Кілька днів керівництво закладу приховувало інцидент. Та прийомна родина хлопчика - мовчати не стала.

Ці фото Марка журналістам показали прийомні батьки. Окропом малюка ошпарила вихователька в обласному дитбудинку. Родина запевняє, факт травмування дитини намагались - приховати.

"Воспитатильница говорит, а что это с Марком, она говорит упал, с горшка, об ковер счисался, делай что нибудь, она быстро со своим мужем, без сопровождения врача, не вызывая скорую помощь, садят в свою машину сына моего, везут в больницу и оставляют его там", - говорить Олександр Кабанюк, прийомний батько Марка.

Понад тиждень хлопчика лікували в опіковому відділенні обласної лікарні.

"Займались комбустіологи, це були опіки, опіки обличчя, опіки потолиці і туди, куди потрапила гаряча вода", - говорить Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської Ода.

В обласному будинку дитини травмування Марка називають "прикрим випадком". І пояснюють, вихователька увімкнула бойлер, не перевірила температуру і поставила малюка під воду.

"Ну, по недбалості нашого сотрудника, не отрігуліровала воду і дитина получіла опік гарячою водою сотрудник зараз готується на звільнення", - говорить Ірина Крижановська, в. о. головного лікаря Кіровоградського обласного будинку дитини.

Прийомна родина вже написала заяву до поліції. Там відкрили кримінальне провадження.

Хлопчик у родині Кабанюків з'явився більше року тому. Далека родичка з Донбасу завагітніла, після пологів залишила немовля їм. Подружжя настільки полюбило Марка, що вирішило його всиновити. Однак районна служба у справах дітей забрала в них хлопчика. Буцімто, через конфлікт із начальницею служби. та запідозрила, що Кабанюки купили цю дитину, і звернулася до поліції, а там відкрили справу: торгівля людьми. Її вже передали до суду.

"На даний час відбуваються судові засідання, тому я не можу коментувати ситуацію, як буде відбуватися це лише колегія суддів може вирішити як далі буде складатися доля дитини поки не буде рішення або вони винуваті, ч. 3 ст. 149 ККУ, або вони не винуваті, якщо вони будуть визнані невинуваті - дитина буде повернута в родину - але суд може тривати роками", - говорить Тетяна Мамалига, головний спеціаліст служби у справах дітей Кіровоградської райдержадміністрації.

Після травмування дитини прийомні батьки оббивають усі чиновницькі пороги, аби малюка повернули в родину вже зараз.

"Да, я не биологическая мама, но я 9 с половиной месяцев его растила, я ему больше, чем мама, я его люблю как своего и я не позволю, чтоб ребенка обижали", - говорить Ольга Кабанюк, прийомна мама Марка.

Та доки рішення суду немає, із лікарні хлопчик знову повернувся у сиротинець.