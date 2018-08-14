Приезд миссии МВФ обеспечит стабильность в Украине - НБУ [ Редактировать ]
В Министерстве финансов Украины назвали положительным для экономики тот факт, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ, передает Громадське.
Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в "очень позитивном настроении" ожидает приезда миссии МВФ.
Также она отметила, что важным является тот факт, что в Украину приедет полноценная миссия МВФ.
"Мы также заинтересованы обсудить с миссией не только текущие вопросы, но и вопросы дальнейшего сотрудничества, которые позволят нам обеспечить стабильность не только в 2018 году, но и в 2019 и в дальнейшем", - сказала Маркарова.
Ранее в НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику Украины.
по теме
Курс валют в Украине: чего ждать 13 августа
Национальный банк Украины на 13 августа 2018 года ослабил курс гривны
Курси валют: з чим пов'язують укріплення гривні?
Чому подешевшала американська валюта в Україні?
МВФ оприлюднив умови надання Україні чергового траншу
Міжнародні кредитори зазначають, що рішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу МВФ
Курс валют в Украине на 8 августа
Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года укрепил курс гривны
Валютные резервы НБУ стремительно падают
Международные резервы Украины на 1 августа, по предварительным данным, составили 17,75 миллиардов долларов