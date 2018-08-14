Как целуются знаки зодиака [ Редактировать ]
Поцелуи бывают разные - для кого-то это проявление нежности, для других - страсти, третьи вообще не придают им никакого значения. А вы задумывались, что все люди целуются абсолютно по-разному, многие даже не очень их любят? О том, как именно целуются разные знаки зодиака пишет Zen.
Овен
Страстные, темпераментные, огненные Овны обожают целоваться. Их поцелуй - это фейерверк страсти, эмоций, огня. Они не бояться делать первый шаг и напором стремительно вас поцелуют. Овны любят засосы и даже могут укусить во время страстного поцелуя. Они сполна отдаются при поцелуе партнеру и своим чувствам и желаниям.
Телец
Спокойные Тельцы целуются очень нежно и долго. Они трепетно относятся к своему партнеру. Тельцы не раздают свои поцелуи всем подряд, они целуются только с тем человеком, к которому испытываются сильные чувства. Для Тельцов очень важны поцелуи, так они проявляют нежность и заботу. Им, действительно, доставляют удовольствие долгие и сладкие поцелуи.
Близнецы
Близнецы обожают целоваться! С утра до вечера они бы одаривали поцелуями свою вторую половину. Близнецы не представляют свою жизнь без поцелуев. У них нет определенной манеры целоваться, они любят экспериментировать и вносить разнообразие в поцелуи. Близнецы точно знают толк в поцелуях!
Рак
Раки редко проявляют инициативу в поцелуях, скорее им нравится, когда со страстным напором и, одновременно, нежностью целуют их. Поцелуй для Раков имеет огромное значение, так как они долго не подпускают к себе человека, даже, если испытывают к нему сильные чувства и эмоции. Раки целуют нежно, сладко с особым трепетом и теплотой.
Лев
Любвеобильные и самовлюбленные Львы обожают поцелуи. Они не придают им особого значения, Львы любят сам процесс и готовы целоваться везде и со всеми. Их опыт и постоянная практика дают о себе знать, поэтому целуются Львы восхитительно! Они профессионалы в этом деле, то как они целуются можно описывать в любовных романах или снимать в кино.
Дева
Скромные и чувственные Девы любят нежные, трогательные, романтичные поцелуи. Они очень застенчивы и не решатся на поцелуй первые, но будут его с трепетом ждать от любимого человека. И даже уже в отношениях, Девы целуются только лишь по инициативе партнера, но очень нежно и сладко.
Весы
Сексуальные Весы любят страстные, сладкие поцелуи. Они хорошо это делают и придают поцелуям огромное значение. Весы стараются подарить второй половине максимум наслаждения и удовольствия. Они профессионалы в вопросах поцелуях. Кроме того, Весы отлично чувствуют партнера и знают как ему угодить. Их поцелуи - наполнены сексуальностью, страстью и нежностью одновременно.
Скорпион
Страстные Скорпионы жить не могут без поцелуев. Они обожают целоваться, но любят делать это не на показ. Скорпионы любят целоваться в тайне, скрытых местах, от этого их поцелуй становится еще более сексуальным. Поцелуй Скорпиона - неповторимый момент чувств, пылающей страсти, любви и сладости. Поцелуй Скорпиона невозможно забыть!
Стрелец
Стрельцы могут не придать значения мимолетным поцелуям. Они не считают, что это измена. В порыве чувств они могут поцеловать мало знакомого человека. Поцелуи Стрельцов внезапны и интересны. Они любят удивлять и экспериментировать. Целуются Стрельцы всегда и везде, они не представляют себе и дня без поцелуев.
Козерог
Козерогам не свойственно открыто выражать свои чувства и эмоции, поэтому целуются они редко, но страстно, отдаваясь поцелую полностью. Чтобы добиться от них поцелуя необходимо заслужить их доверие и любовь. Козероги целуются только в хорошем настроении и с партнером, к которому испытывают сильные чувства.
Водолей
Пылкие Водолеи любят эксперименты, в том числе, и с поцелуями. Они вкладывают всю нежность и теплоту в поцелуй. При чем не имеет значения целуются они с любимым человеком или по-дружески. Водолеи очень серьезно относятся к поцелуям и стремятся доставить удовольствие не только себе, но и партнеру.
Рыбы
Чувственные Рыбы целуются только с человеком, к которому испытывают очень сильные и глубокие чувства. Им необходимы поцелуи, как воздух. Так они чувствуют себя любимыми и желанными. Поцелуям Рыбы отдаются полностью со всей страстью, нежностью и теплотой. Для них это очень серьезный шаг в начале отношений.
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