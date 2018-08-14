Курс биткоина упал до нового минимума [ Редактировать ]
Во вторник, 14 августа, курс криптовалюты биткоин на торгах упал до нового минимума.
По данным CoinMarketCap, он опускался ниже $6 тысяч. К 9 по киевскому времени курс отыгрался до $6,015 тыс, пишет Liga.net.
Капитализация рынка криптовалют при этом сократилась до $192 млрд.
Ранее из-за широкой распродажи капитализация рынка криптовалют сократилась до $230 млрд - минимума с ноября прошлого года. Причиной распродажи стало то, что SEC отложила принятие решения относительно биткоин-ETF (биржевого фонда биткоина). Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором. SEC уже не раз переносила сроки рассмотрения заявок на создание биткоин-ETF.
Мы также писали о том, может ли банкомат выдать фальшивые деньги.
по теме
Удержать доллар: НБУ продаст $100 млн
После того, как во вторник, 14 августа, официальный курс доллара достиг очередного максимума, Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже до $100 миллионов
Субсидии: 50 тысяч украинцев лишились выплат
Министерство социальной политики запустило электронный реестр субсидиантов, который позволит выявить недобросовестных получателей субсидий
У Британії вигадали новий спосіб допомоги безпритульним
Бездомні в Оксфорді переходять на новий рівень жебрацтва - безготівковий розрахунок. Як тепер подавати милостиню?
В Великобритании придумали новый способ помощи бездомным
Бездомные в Оксфорде переходят на новый уровень попрошайничества - безналичный расчет. Как теперь подавать милостыню?
Цена на хлеб в Украине резко изменится
Продовольственная пшеница за последнее время подорожала на 20-25%, что приведет к росту цен на хлеб