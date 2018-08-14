Во вторник, 14 августа, курс криптовалюты биткоин на торгах упал до нового минимума.

По данным CoinMarketCap, он опускался ниже $6 тысяч. К 9 по киевскому времени курс отыгрался до $6,015 тыс, пишет Liga.net.

Капитализация рынка криптовалют при этом сократилась до $192 млрд.

Ранее из-за широкой распродажи капитализация рынка криптовалют сократилась до $230 млрд - минимума с ноября прошлого года. Причиной распродажи стало то, что SEC отложила принятие решения относительно биткоин-ETF (биржевого фонда биткоина). Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором. SEC уже не раз переносила сроки рассмотрения заявок на создание биткоин-ETF.

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