После того, как во вторник, 14 августа, официальный курс доллара достиг очередного максимума, Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже до $100 миллионов.

Конкурентные заявки принимались до 11:00 по киевскому времени, передает Интерфакс - Украина.

Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму $50 миллионов. Всего на аукцион объемом до $50 миллионов была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 миллионов по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/$1.

Ранее в НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику Украины.