Полиция должна объявить в розыск исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове - врача-нарколога Елену Федирко. 11 сентября она должна появиться в суде и объяснить: почему, заподозрив обвиняемую Алену Зайцеву в принятии наркотиков, передала на экспертизу так мало ее крови, что ее не хватило даже на один анализ. Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил адвокат потерпевшей Людмилы Фабрис - Дмитрий Марцонь.

Женщина потеряла в аварии сразу двух близких людей - дочь и внучку-студентку (Аллу и Анастасию Сокол). Сейчас у Людмилы уже нет сил ходить на заседания, она разуверилась в том, что суд таки накажет виновных, и они отправятся в тюрьму.

По словам адвоката, им ничего не известно о Федирко официально. Кроме того, что через некоторое время после ДТП она уволилась из диспансера.

"Существует процедура вызова свидетелей, установленная законом. Ее приглашали прийти на суд, она два раза не явилась. Тогда судья принял решение осуществить ее привод", - отметил Марцонь.

На последнем заседании полиция отчиталась, что привести Федирко не смогли, поскольку по месту жительства ее нет. Они поговорили с соседями, те им сказали, что она уже месяц там не появляется. Теперь судья принял решение о ее допросе. Поэтому полиция должна ее объявить в розыск. Они должны установить местонахождение свидетеля, например, поинтересоваться у миграционной службы - не выехала ли Федирко в другую страну.

Ранее были опубликованы шокирующие данные наркологической экспертизы Зайцевой.