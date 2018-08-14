В понедельник, 13 августа, около 21:20 на улице Елены Телиги, 1а, в Киеве стаффордширский терьер напал на английского бульдога. В итоге собака была убита и два человека получили травмы. Об этом сообщает "Информатор".

Английского бульдога выгуливали девушка и ее отец. Пес был на поводке. У входа в парк на собаку напал стаффордширский терьер. Он был без намордника и поводка, а хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и не вмешивалась. На ее команды агрессивный пес не реагировал.

Мужчина и его дочь пытались оттянуть собаку, но в итоге сами получили травмы. Мужчине впоследствии даже наложили швы. Убив бульдога, стафф еще какое-то время терзал его тело, но даже тогда его не смогли оттянуть. На место происшествия вызывали полицию. По словам пострадавших, патрульные ничего не смогли сделать - собаку не успокоил даже газовый баллончик.

Как передает 112.ua, в полиции сообщили, что "когда на место происшествия приехали патрульные полицейские, стаффордширский терьер уже не вел себя агрессивно и на людей не бросался". Пострадавшие написали заявление. Они похоронили пса и намерены добиваться справедливого наказания для хозяев убийцы.

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