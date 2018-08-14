В Украине отраслевая оборонная госпрограмма в течение 2017-2022 годов предусматривает выделение более чем 9 млрд грн на то, чтобы через пять лет экономика Украины смогла получить полностью замкнутый цикл выпуска боеприпасов к большинству видов вооружений. Но из-за бездарных действий бывших министров обороны и захвата Россией ряда предприятий оборонпрома на Донбассе реализовать планы по перевооружению украинской армии и наращиванию экспортного потенциала сейчас очень непросто. Об этом в своей колонке для "Апострофа" пишет военный эксперт Андрей Старостин.

По его мнению, вопрос перевооружения ВСУ игнорировались Украиной с 2005 г., когда государство сознательно теряло основные производственные площадки своей боеприпасной промышленности. Напомним, что в 2005-2007 гг. должность министра обороны Украины занимал Анатолий Гриценко. Он же в конце 2007 г. стал главной парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне. Как резюмирует Андрей Старостин, процесс развала этой сферы оборонпрома закончился к 2009 г.: "…вхождение в сферы высокой политики и получение должности главы МЧС позволило Давиду Жвании к 2009 г. окончательно вывести из сферы государственного управления главного отраслевого лидера - "Луганский патронный завод (ЛПЗ)".

Старостин также добавляет, что кулуарная приватизация и дефрагментация ЛПЗ в 2001-2009 гг. привели к тому, что в 2014-2015 гг. государство потеряло возможность эвакуировать из зоны боевых действий большинство производственных линий этого крупнейшего боеприпасного предприятия страны, мощности которого в итоге попали к оккупантам.

"Свободное плавание" ЛПЗ завершилось трагически. Спасти завод в ключевые для приватизации завода 2005-2009 гг. должно было Минобороны, которое тогда возглавлял Анатолий Гриценко. Оборонное ведомство должно было держать завод в государственной орбите благодаря хотя бы минимальному госзаказу. Но в пользу Жвании и других акционеров ЛПЗ этого не происходило", - считает эксперт.

Он уверен, что политика МОУ при Анатолии Гриценко в отношении активов оборонной промышленности выглядела откровенно слабой, и в качестве примера привел оружейный завод "Форт" в Виннице, который удалось сохранить под контролем МВД, наладить производство и вывести его в лидеры ОПК.

"То есть очень далеко от задач обороны МВД Украины имело свой завод стрелкового оружия и боеприпасов, а у ответственного за оборону ведомства, МОУ, такого завода вообще не было", - возмущается эксперт, подчеркивая, что тем временем десятки заводов Минобороны перестали финансироваться.

По его словам, итогом такой бестолковой политики стало то, что правительство в 2010-2011 гг. обоснованно забрало большинство арсеналов и заводов у Минобороны и передало их в состав "Укроборонпрома" для создания украино-российских СП. И только российская агрессия разрушила это сотрудничество. Но, как уверяет эксперт, агрессии России бы вообще не было при одном единственном условии - если бы оборонное ведомство имело эффективную политику управления своими активами.

"После того как министры в конце прошлого десятилетия оставили свои должности, ни один из них не получил каких-либо неудобств. Первый после выборов 2012 года возглавил близкий к тематике МЧС парламентский Комитет государственного строительства и местного самоуправления. А бывший глава оборонного ведомства возглавил профильный парламентский комитет. Но ответственности ни один из них так и не понес...", - резюмировал автор.