Наше поколение далеко не перовое, которое сталкивается с огромной проблемой - сильные издеваются над слабыми, над инакомыслящими, "толстыми", "ботанами", "бедными".

Как задиры, так и "жертвы" в результате хуже учатся, не могут жить полноценно и счастливо, а в итоге и в будущем им непросто создать полноценную семью, правильно воспитывать своих детей.

В Министерстве образования Украины на днях забили тревогу: в прошлом году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в учебных заведениях. И это учитывая то, что многие не спешат рассказывать кому-либо о своих проблемах, так как боятся прослыть слабыми и закрепить за собой клеймо того, кто не может защитить себя, информирует news.enovosty.com.

Дорогое "удовольствие"

Ситуация всерьез накалилась после очередной жестокой драки подростков, которую снимали на телефоны. Общество было шокировано тем, что наказанием для родителей стал штраф в 51 гривну. После этого за проблему всерьез взялась группа депутатов, которые решили ударить штрафом по нерадивым родителям и их чадам-задирам.

В парламенте зарегистрировали законопроект о противодействии буллингу, начав с того, что понятие закрепилось в законодательстве Украины как "моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу и подчинить человека своим интересам".

В будущем задирам за свое поведение придется заплатить 850 гривен. Если же этот штраф ничего не научит забияку и его родителей, за повторное нарушение придется раскошелиться на 3400 гривен.

Кроме того, руководство учебных заведений должно будет составлять специальные планы по противодействию буллингу в школах, и следить за их выполнением. В свою очередь, учителя должны незамедлительно сообщать о буллинге, если стали его свидетелем. В случае невыполнения этого обязательства они должны будут выплатить штраф в 1700 гривен.

Вот только в этих инновациях есть и свои риски. Психологи отмечают, что дети с девиантным поведением, рискую попасть на деньги, могут стать еще более жестокими со своими жертвами, запугивать их и разными методами заставлять молчать.

Опыт других стран

Понятное дело, что травля детей - это не украинская беда. С этим сталкиваются во всех странах мира. Некоторые выработали свои методики борьбы с этим страшным явлением.

В частности, в Великобритании давно осознали, что публичное наказание хулиганов не приносит желаемый эффект и может только сильнее навредить жертве. Там начали устраивать между детьми "очную ставку", используя метод "разделенной тревоги".

Таким образом, между жертвой и обидчиком налаживается диалог, хулиган осознает, какой вред наносит другому человеку и переживает сильное впечатление. А вот в Швеции используют другую систему, которая называется Метод Фарста.

В учебных заведениях Стокгольма есть профессиональные педагоги, которые максимально оперативно реагируют на проявление жестокости среди учеников. Эти педагоги вызывают задир и пытаются реинтегрировать их в общество, выясняют настоящую причину их поведения.

Ранее мы писали о том, что группа подростков жестоко избила девочку и сняла расправу на видео.