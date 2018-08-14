В Киеве "на горячем" поймали квартирных воров [ Редактировать ]
На Шулявке в Киеве правоохранители задержали троих квартирных воров с похищенными ценностями и деньгами. Об этом сообщает "Сегодня".
По данным полиции, трое злоумышленников обворовали квартиру в переулке Полевом. В помещение они попали, повредив замок входной двери. Полицейские следили за ворами и задержали их на выходе из дома. После этого подъезд проверили и нашли обворованную квартиру. Хозяйка помещения узнала в изъятом у злоумышленников свои ювелирные украшения и другие вещи.
За совершенное преступление мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Все задержанные ранее были судимы: 31-летний - за хранение наркотиков, 35-летний - за грабеж, 21-летний - за кражу.
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