На Шулявке в Киеве правоохранители задержали троих квартирных воров с похищенными ценностями и деньгами. Об этом сообщает "Сегодня".



По данным полиции, трое злоумышленников обворовали квартиру в переулке Полевом. В помещение они попали, повредив замок входной двери. Полицейские следили за ворами и задержали их на выходе из дома. После этого подъезд проверили и нашли обворованную квартиру. Хозяйка помещения узнала в изъятом у злоумышленников свои ювелирные украшения и другие вещи.

За совершенное преступление мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Все задержанные ранее были судимы: 31-летний - за хранение наркотиков, 35-летний - за грабеж, 21-летний - за кражу.

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