В Киеве подросток обокрал водителя автобуса [ Редактировать ]
В Киеве несовершеннолетний парень залез в маршрутку и украл сумку с деньгами и документами у водителя. Об этом пишет "Криминальная Украина".
Мужчина на несколько минут вышел из маршрутки и оставил салон открытым. Когда он вернулся к автобусу, то увидел, что неизвестный что-то ищет внутри. Как только водитель подошел к маршрутке, то злоумышленник схватил сумку и убежал.
Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель, который живет с мамой и братом. Сначала он отрицал, что украл сумку, но после разговора с матерью признался в содеянном.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 (Грабеж). Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.
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