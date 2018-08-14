В условиях современного рынка услуг, ужесточившихся требований к качеству, новых технологий реализации проектов, многие бюро переводов не успевают.

Кто есть кто на рынке переводов Украины?

Результаты маркетингового исследования рынка бюро переводов Украина, 2018

Исполнитель: Маркетинговое агентство Consulting Group Research

Заказчик: Группа Бюро переводов Азурит.

Регион: Украина

Предпосылки к исследованию

В условиях современного рынка интеллектуальных услуг, ужесточившихся требований к качеству, усовершенствованных технологий реализации проектов, многие агентства переводов не успевают или не могут адаптироваться под новые условия, в результате чего снижается имидж переводческих услуг и доверие к агентствам как субъектам рынка.

Основной задачей исследования был анализ ситуации, сложившейся на столичном рынке переводов, наиболее распространенных практик взаимодействия агентств с клиентами и оценка клиентоориентированности участников рынка.

Также заказчиком была поставлена задача выявления сильных и слабых сторон в работе своего агентства (Бюро переводов Азурит) в сравнении с основными конкурентами.

Подобные полномасшабные исследования в Украине ранее не проводились, поэтому отсутствует возможность анализа полученных данных в динамике. В дальнейшем, при реализации второй и последующих волн проекта, результаты исследования будут проанализированы в контексте выявленных тенденций.

Выборка и ее формирование

20 агентств переводов. Выборка сформирована согласно рейтингам Google.

Предмет исследования

Соотношение цены, качества переводов, уровень предоставляемых услуг, лояльность к клиенту топовых участников рынка.

Основные критерии оценки

Цена; качество; сроки выполнения; лояльность при общении с клиентом; скорость предоставления ответа по запросу; полнота и прозрачность просчета заказа; наличие тестового бесплатного перевода.

Описание методики

Использовался адаптированный под цели и задачи проекта метод Mystery Shopper ("Тайный покупатель") - осуществлялась электронная коммуникация с агентствами от имени потенциального заказчика.

На первом этапе агентствам, попавшим в выборку, были разосланы электронные письма с запросом на получение услуг по переводу. Временная разница между рассылками составляла не более 5 минут. Ответы начали поступать в этот же день, через разные промежутки времени. Максимально поздний ответ был зафиксирован через 2 дня.

Подробно на странице агентства переводов заказчика Бюро переводов Азурит.