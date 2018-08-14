В полиции утверждают, что Николай Новиков "обоснованно подозревается" в нападении на Екатерину Гандзюк, а свидетели, которые могут подтвердить его алиби, пусть официально обращаются в полицию. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Собранные доказательные материалы позволили установить и задержать 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обоснованно подозревается именно в нападении на потерпевшую", - пишет он.

По словам Аброськина, сейчас проводится "большое количество необходимых экспертиз, а также продолжаются многочисленные следственные действия, в том числе по проверке показаний подозреваемого".

"Я бы не советовал любым заинтересованным лицам давать советы полицейским, когда и кого, в какой последовательности допрашивать, или давать оценку действиям следователей, расследующих дело. Давайте каждый будет заниматься своей работой", - заявил полицейский чиновник.

Он подчеркнул, что полиция обращалась к общественности с просьбой помочь в установлении лица, совершившего преступление, но "к нам не обратилось ни одно лицо".

"Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию", - сказал Аброськин.

Он дал телефоны, по которым можно обращаться:

050-418-42,34 (дежурная часть департамента уголовного розыска)

044 299-00-39, 050-41-84-234 (департамент стратегических разработок).

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