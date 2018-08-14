Пьяный водитель разбил автобус с детьми и сбежал к матери пострадавшей [ Редактировать ]
В понедельник, 13 августа, в селе Верхний Коропец Закарпатской области пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП. В результате пострадали двое детей. Сам мужчина скрылся с места происшествия.
По данным полиции, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"После совершенного мужчина, находившийся за рулем, с места происшествия скрылся. Двух детей 6-ти и 13-ти лет, которые были пассажирами, с травмами различной степени тяжести каретой скорой помощи доставили в областную больницу. Также за помощью медиков обратились еще трое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 44-х, 45-ти и 53-х лет", - сообщили в полиции.
Правоохранители нашли водителя микроавтобуса менее чем за час. Им оказался 33-летний житель поселка Чинадиево Мукачевского района, он прятался в доме. Оказалось, что его сожительница - мать одной из пострадавших девочек.
После полиция направила водителя в больницу, где у него обнаружили 3,07 промилле алкоголя.
По факту ДТП с пострадавшими в полиции начали расследование по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Автомобиль полиция отправила на спецплощадку.
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